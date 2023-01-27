セリエA 25/26の第35節 コモとナポリの試合が、5月3日01:00にスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャにて行われた。 コモはアナスタシオス・ドウビカス（FW）、マルティン・バトゥリナ（MF）、ニコラス・パス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナポリはラスムス・ホイルンド（FW）、アリソン・サントス（MF）、ケビン・デブルイネ（MF）らが先発に名を連ねた。 前半は大きな動きが