プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第6節 シャルルロワとゲンクの試合が、5月3日01:15にスタッド・デュ・ペイ・ド・シャルルロワにて行われた。 シャルルロワはオーレリアン・シャイドラー（FW）、アントワーヌ・ベルニエ（FW）、ヤコブ ナポレオン・ロムサース（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するゲンクは伊東 純也（MF）、アーロ