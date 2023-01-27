プレミアリーグ 25/26の第35節 アーセナルとフラムの試合が、5月3日01:30にエミレーツ・スタジアムにて行われた。 アーセナルはビクトル・ギェケレシュ（FW）、レアンドロ・トロサール（MF）、エベレチ・エゼ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフラムはラウル・ヒメネス（FW）、サムエル・チュクウェゼ（MF）、エミール・スミスロウ（MF）らが先発に