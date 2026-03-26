ブンデスリーガ 25/26の第32節 レーバークーゼンとライプチヒの試合が、5月3日01:30にバイ・アレーナにて行われた。 レーバークーゼンはパトリック・シック（FW）、ネイサン・テラ（FW）、イブラヒム・マザ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するライプチヒはアントニオ・ヌサ（FW）、ロムロ（FW）、ヤン・ディオマンデ（FW）らが先発に名を