プレミアリーグ第35節が2日に行われ、アーセナルとフルアムが対戦した。マンチェスター・シティとの熾烈なデッドヒートを繰り広げているアーセナル。ベスト4へ進出したチャンピオンズリーグ（CL）を含めた過密日程の影響からか、最近は精彩を欠いたパフォーマンスが続いているが、前節はニューカッスルに辛勝し、暫定首位に浮上した。1試合消化の少ない2位マンチェスター・シティとの勝ち点差は「3」。ホームにフルアムを迎え