セリエA第35節が2日に行われ、コモとナポリが対戦した。インテルの独走体勢となっているセリエAだが、チャンピオンズリーグ（CL）出場圏争いはまだまだ混戦模様だ。2位ナポリはここまで勝ち点「69」を積み上げ、ミランやユヴェントスらをリード。一方、セスク・ファブレガス監督のもとで躍進続くコモは4位とわずか「3」ポイント差の5位につけており、国内屈指の名門たちに喰らい付いている。シーズン最終盤で迎えた上位直接対