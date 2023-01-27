２日夜、滋賀県彦根市の国道で乗用車と貨物自動車などが衝突する事故があり、少なくとも１４人がケガをして搬送されました。 消防と警察によりますと、２日午後９時２０分ごろ、滋賀県彦根市の国道306号で、11人乗りの乗用車と、反対車線を走っていた貨物自動車が衝突したということです。正面衝突したとみられていて、さらに別の車も事故に巻き込まれたということです。 この事故で、少なくとも14人がけがをして病院に搬送され