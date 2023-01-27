[5.2 オランダ・エールディビジ第32節](アムステルダム・アレナ)※27:00開始<出場メンバー>[アヤックス]先発GK 26 M. PaesDF 2 ルーカス・ローザDF 3 アントン・ガーエイDF 15 ユーリ・バースDF 37 ヨシプ・シュタロMF 4 板倉滉MF 6 ユーリ・レヘールMF 24 ジョルシー・モキオFW 9 カスパー・ドルベリFW 11 ミカ・ゴドツFW 23 スティーブン・ベルフハイス控えGK 52 P. ReversonGK 62 A. El HaniDF 30 アーロン・バウマンDF 3