◇プレミアリーグリーズ3―1バーンリー（2026年5月1日）リーグ戦4試合連続で先発したリーズMF田中が、チームを残留へと前進させた。2―0の後半11分に放ったミドルシュートのこぼれ球からチームが3点目を奪取。同27分までピッチに立ち、3―1の勝利に貢献した。地元メディアのリーズ・ライブは「やや雑なプレーもあったが、大抵はそれを挽回した」と27歳を評価。残り3試合で降格圏との勝ち点差は9となり、ファルケ監督は「大