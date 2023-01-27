世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）が2日、東京ドームで対戦した前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（28＝M.T）を3―0の判定で破り、自身の持つ男子史上最多記録を更新する7度目の4団体王座同時防衛に成功した。32戦全勝同士の“世紀の一戦”に勝ち、歴代2位タイとなる世界戦通算28勝目を挙げた。採点は116−112、115―113、116―112だった。“世紀の一戦”を勝利した井上は日付が変わった午