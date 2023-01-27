世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が３日未明、自身のＸを更新。判定勝ちしたＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との一戦を振り返った。３２戦無敗同士の頂上決戦が行われた東京ドームには５万５０００人の観衆が集まった。尚弥は「ＴＨＥＤＡＹやがて、伝説と呼ばれる日。皆んなの応援が力になりました今日はチームの勝利です」とつづり、所属する大橋ジム