Ｆ１マイアミ・グランプリ（ＧＰ）スプリントが２日（日本時間３日）に行われ、歴史的低迷が続くアストンマーティンは完走２０台の中でフェルナンド・アロンソが１６位、ランス・ストロールが１８位とライバルのキャデラック勢を抑えて、ついに最下位脱出を果たした。スプリント予選１回目（ＳＱ１）では、ストロールがコースオフでタイムを出せず最下位、アロンソが１分４１秒３１１とトップのランド・ノリス（マクラーレン）