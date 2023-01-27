エールディヴィジ 25/26の第32節 ユトレヒトとNACブレダの試合が、5月2日23:30にガルゲンワールド・スタディオンにて行われた。 ユトレヒトはヨアン・カトリヌ（FW）、アルチョム・ステパノフ（FW）、アンヘル・アラルコン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するNACブレダはモハメド・ナッソー（MF）、アンドレ・アユー（MF）、ルイス・ホルトビー（MF）らが先