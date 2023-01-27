リーグ・アン第32節が2日に行われ、パリ・サンジェルマン（PSG）とロリアンが対戦した。シーズン終盤にかけて尻上がりに調子を上げているPSGは、チャンピオンズリーグ（CL）準決勝でバイエルンに先勝し、2年連続の決勝進出へ王手をかけた。リーグ・アンでは主力の出場時間をコントロールしつつここまで22勝3分5敗という成績を収め、2位RCランスに「6」ポイント差をつけて首位を走っている。3連勝を目指す今節は9位ロリアンとの