プレミアリーグ第35節が2日に行われ、ニューカッスルとブライトンが対戦した。直近5戦無敗と好調を維持し、前節終了時点でヨーロッパリーグ（EL）出場圏内の6位につけているブライトン。チャンピオンズリーグ（CL）出場権獲得の可能性も残す中、連勝を目指す今節はここまで14位と苦戦が続くニューカッスルの本拠地『セント・ジェームズ・パーク』に乗り込む。日本代表FW三笘薫は負傷離脱がありながらも今シーズンここまで公式