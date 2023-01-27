ブンデスリーガ第32節が2日に行われ、フランクフルトとハンブルガーSVが対戦した。ヨーロッパコンペティション出場争いで勝利が必須の7位フランクフルトは残留争いに身を置く15位のハンブルガーSVとホームで対戦。この試合ではMF堂安律、DF小杉啓太の2選手はメンバー外となった。一進一退の攻防が続くなか、15分にはジャン・ウズンの右足シュートで相手ゴールに迫ったフランクフルト。ただ、時間の経過とともにアウェイチー