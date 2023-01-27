◇F1第4戦マイアミGPスプリント（2026年5月2日米フロリダ州マイアミマイアミ・インターナショナル・オートドローモ＝1周5.412キロ×19周）中東情勢により約1カ月ぶりの再開となったGPシリーズで今季2度目のスプリントレースが行われ、マクラーレンのランド・ノリス（英国）がポール・ツー・ウインで昨季に続いて優勝を飾った。今季3戦で2勝を挙げ、スプリント予選でも2番手につけたメルセデスのアンドレアキミ・アント