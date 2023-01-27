◆プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦〇統一王者・井上尚弥（判定）ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人●（５月２日、東京ドーム）世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、弟でＷＢＣ世界バンタム級王者の拓真（大橋）、２人を指導する父・真吾トレーナーは試合後、３人そろって会見に出席。親子ならではのほっこりしたやりとりがあっ