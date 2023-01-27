【ブンデスリーガ第32節】(コメルツバンク・アレーナ)フランクフルト 1-2(前半0-0)ハンブルガーSV<得点者>[フ]ジャン・ウズン(48分)[ハ]アルベルト・グレンベーク(51分)、ファビオ・ビエイラ(59分)<退場>[フ]ラスムス・クリステンセン(90分+12)<警告>[フ]オスカー・ホイルンド(52分)、ラスムス・クリステンセン2(71分、90分+12)、アルノー・カリムエンド(85分)、ジャン・ウズン(88分)、ジャン・マテオ・バオヤ(9