[5.2 ブンデスリーガ第32節 フランクフルト 1-2 ハンブルガーSV]ブンデスリーガ第32節が2日に開催され、7位フランクフルトはホームで15位ハンブルガーSVに1-2で敗れた。2試合ぶりの黒星を喫し、3戦勝ちなし(1分2敗)。MF堂安律は累積警告で出場停止だった。フランクフルトは後半3分にMFジャン・ウズンの今季7点目で先制したものの、そこから2失点を喫して逆転負け。終了間際にはDFラスムス・クリステンセンが2枚目のイエローカ