[5.2 プレミアリーグ第35節 ニューカッスル 3-1 ブライトン]ブライトンは2日、プレミアリーグ第35節でニューカッスルと対戦して1-3で敗れた。MF三笘薫は2月21日のブレントフォード戦以来のフル出場。「5位以内」もしくは「6位に終わってアストン・ビラがUEFAヨーロッパリーグ優勝&リーグ5位」でUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)出場権を獲得できるが、6試合ぶりの敗戦で6位から暫定7位に後退した。三笘は開始2分で決定機