【プレミアリーグ第35節】(セント ジェームズ パーク)ニューカッスル 3-1(前半2-0)ブライトン<得点者>[ニ]ウィリアム・オスラ(12分)、ダン・バーン(24分)、ハービー・バーンズ(90分+5)[ブ]ジャック・ヒンシェルウッド(61分)<警告>[ニ]ダン・バーン(53分)、サンドロ・トナーリ(85分)、ヨアン・ウィサ(87分)[ブ]ヨエル・フェルトマン(22分)、三笘薫(39分)、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(90分+2)、ファビアン・ヒュルツ