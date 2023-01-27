【ブンデスリーガ第32節】(アリアンツ・アレーナ)バイエルン 3-3(前半1-2)ハイデンハイム<得点者>[バ]レオン・ゴレツカ2(44分、57分)、マイケル・オリーズ(90分+10)[ハ]ブドゥ・ジブジバーゼ2(22分、76分)、エレン・ディンクチ(31分)<警告>[バ]ニコラス・ジャクソン(45分)、ヨナタン・ター(72分)、コンラッド・ライマー(85分)[ハ]ディアント・ラマイ(45分)、マーノン・ブッシュ(90分)└主力温存の王者バイエルン、最下