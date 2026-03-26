[5.2 ブンデスリーガ第32節 バイエルン 3-3 ハイデンハイム]ブンデスリーガ第32節が2日に行われ、すでに優勝を決めているバイエルンはホームで18位ハイデンハイムと3-3で引き分けた。連勝は5でストップしたものの、13試合負けなし(10勝3分)。DF伊藤洋輝は左サイドバックで先発フル出場した。6日のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準決勝第2戦でパリSGを本拠地に迎えるバイエルンは、最下位ハイデンハイムとの一戦で複数の主力