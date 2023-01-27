プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第6節 ウェステルローとルーベンの試合が、5月2日23:00にヘット・カイピエにて行われた。 ウェステルローは坂本 一彩（FW）、木村 誠二（DF）、shunsuke saito（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルーベンは明本 考浩（MF）、ソリー・カバ（FW）、アブドゥルカリム・トラオレ（FW）らが先発に名