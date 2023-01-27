ラ・リーガ 25/26の第34節 バレンシアとアトレチコ・マドリードの試合が、5月2日23:15にエスタディオ・デ・メスタージャにて行われた。 バレンシアはウマル・サディク（FW）、フィリプ・ウグリニッチ（MF）、ラージー・ラマザニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはティアゴ・アルマダ（MF）、ラヤネ・ベリド（DF）、Morcillo