◇インターリーグホワイトソックス8−2パドレス（2026年5月1日サンディエゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が1日（日本時間2日）、敵地でのパドレス戦に「2番・一塁」で出場し、両リーグトップの13号3ランを放った。2回に3試合ぶりに飛び出した一発は、日本選手メジャー通算1000号本塁打。節目のアーチで今季初の4連勝に貢献した。フルカウントからの7球目。村上が、右腕・マルケスの投じたナックルカーブを右