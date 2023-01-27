◇ア・リーグブルージェイズ7−3ツインズ（2026年5月1日ミネアポリス）ナインとともに「お辞儀パフォーマンス」で喜びを分かち合った。ブルージェイズの岡本がメジャー初の1試合2発＆2打席連発の活躍でチームを勝利に導き、「毎日、練習を重ねてコーチの方と話しながらやっている。捉えられて良かった」と相好を崩した。2―2の4回、先頭で右腕ウッズリチャードソンのスライダーを捉え、左翼席へ日本選手通算998号の6号ソ