◇ナ・リーグドジャース2−7カージナルス（2026年5月1日セントルイス）ドジャースの大谷は2試合連続無安打に終わった。打線は3試合連続で2得点以下で今季初の3連敗を喫し、デーブ・ロバーツ監督は「本塁打が出ない、長打が出ないことについて明確な答えはない」と首をかしげた。大谷は9回2死二塁では右腕スバンソンのスライダーを打ち損じる中飛で、最後の打者になった。メジャー通算300号まで14本。昨年5月は月間自己