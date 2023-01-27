◇インターリーグホワイトソックス8−2パドレス（2026年5月1日サンディエゴ）【記者フリートーク】98年4月28日のドジャースタジアム。大リーグの日本選手初本塁打を現地で取材していた。野茂は投げるだけでなく、打席でも常に闘志満々。普段は感情をあまり表に出さないが、頬を緩め、満面の笑みを浮かべながらダイヤモンドを一周する姿が印象的だった。1000号の中で、メジャー取材歴30年の私の印象に残っているのは投手