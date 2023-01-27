モンスター級の頭脳で政権交代を阻止した。日本ボクシング史上最多５万５０００人を動員した２日の東京ドーム興行のメインイベント、世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチは４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）がＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）を３―０の判定で破って防衛に成功。至高の技術戦を「脳のスタミナがすごく削られた」と振り返り、今後については「僕の中では白紙」と話す