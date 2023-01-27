◇セ・リーグ阪神7―5巨人（2026年5月2日甲子園）阪神・才木が雪辱を期して聖地のマウンドに向かう。3日の巨人戦（甲子園）で先発予定。この日はキャッチボールなどで汗を流し、「結果が欲しいところですけど、あまり焦らず、しっかり自分の投球ができたらいいかな」と言い聞かせた。前回4月28日のヤクルト戦では2試合連続6失点と乱れ、自己ワーストタイの2回KO。自身初の中4日での登板へ、「別に変わることはないので、