◇セ・リーグ阪神7―5巨人（2026年5月2日甲子園）阪神・小野寺が7回に5―1とリードを広げた1死一、二塁で岡城の代打で登場。1ストライクからの石川の134キロ低めスクリューを左前にはじき返した。今季2打席目での初安打で、3年ぶりの打点を記録。「チャンスで、相手が左ピッチャーだったので、何とか初ヒットを打とうと」同じ外野手の福島や岡城ら後輩に出番を奪われている現状にも闘志はなえていない。「代走であったり