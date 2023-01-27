◇セ・リーグ阪神7―5巨人（2026年5月2日甲子園）甲子園が祝福の拍手に包まれた。3番手のモレッタが2被弾し、2点差まで追い上げられた9回。阪神・ドリスが3者凡退で流れを断ち、通算100セーブ目を挙げた。史上最年長38歳での大台到達。球団4人目、外国人選手では初の快挙だ。記念のボードを掲げ、「自分のキャリアでも初めての記録だよ」とお立ち台で思いを語った。「まだ実感はないけど、興奮している。チャンスをもら