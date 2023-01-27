◇セ・リーグ阪神7―5巨人（2026年5月2日甲子園）阪神・藤川監督が、1軍に練習参加した下村の投球練習を見守った。前回より20球多い80球をチェックし「前回よりバランスもかなり良くなって、故障していた箇所も順調に回復している。次はライブBP（実戦形式の打撃練習）にいける」と目を細めた。右ハムストリングス筋損傷で別メニュー調整をするドラフト1位・立石（創価大）についても「そろそろ、投手相手に立てるような