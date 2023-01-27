◇セ・リーグ阪神7―5巨人（2026年5月2日甲子園）阪神の中野が4月30日のヤクルト戦以来となる代打での適時打を放った。高寺の適時打で3―1とした7回1死満塁の場面。石川のスクリューを左前に運んで2者を迎え入れた。「高寺が打ってくれたので、楽な気持ちで入れた。いいところに飛んでくれました」と表情を緩めた。すでに二塁でのノックを再開しており「そろそろいけると思います。体と相談しながらなるべく早く復帰した