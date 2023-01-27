◇セ・リーグ阪神7―5巨人（2026年5月2日甲子園）二塁の代役でスタメン出場した阪神・高寺が、適時打を含む4打席全出塁の大暴れだ。「今日は出塁できたのが良かった」2回1死一塁で迎えた1打席目は又木から中前打を放つと、2打席連続で四球を選んだ。7回1死満塁で迎えた4打席目は石川の初球を鮮やかに左前へはじき返す適時打で、この回一挙4得点に貢献。「打点も挙げられた」。途中出場で2打数2安打をマークした前日1日