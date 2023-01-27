◇セ・リーグ阪神7―5巨人（2026年5月2日甲子園）阪神・佐藤輝明内野手（27）が2日の巨人戦（甲子園）で今季3度目の4安打で勝利に導いた。初回に決勝打となる適時二塁打。8回には、球団最速を塗り替える打球速度187キロのリーグ単独トップ8号ソロを放った。3試合連続の猛打賞で打率・405に伸ばし、8試合ぶりに4割台に復帰。4番に引っ張られるように今季最多タイの16安打を放ったチームは今季の土曜日5勝1分けの無敗で、首