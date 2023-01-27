◇セ・リーグ阪神7―5巨人（2026年5月2日甲子園）阪神・伏見は大竹と初めてコンビを組んで7回まで1失点と好リード。2勝目をアシストした。「（坂本）誠志郎にはあえて聞かなかったですね。同じことをやっても僕が出ている意味がないのかなと。自分なりにこれがいいと思ってサインを出しました」高橋を3完封に導き、西勇を復活させるなどここにきて存在感が増している。勝負のポイントとなった7回2死一、三塁の場面。代打