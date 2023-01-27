◇セ・リーグ阪神7―5巨人（2026年5月2日甲子園）阪神・大山が4月10日の中日戦以来2度目の猛打賞だ。3回1死一塁では外角球に逆らわず右翼線へはじき返す適時三塁打。7回無死二塁の遊撃内野安打は、邪飛を一塁のダルベックが捕り損ねた“打ち直し”でツキにも恵まれた印象だ。チーム一丸の勝利かと問われ「そうです。その通りです」とうなずいた。9連戦の真っただ中とあって「明日勝って勝ち越して、最後の3連戦に入れる