◇セ・リーグ阪神7―5巨人（2026年5月2日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼紙一重タイガースの方が安打数も多かったですけど得点数がそうでもなかった。案外怖いようなゲームにはなりましたね。▼一丸の勝利スタメンで出てる選手たちの故障があった。次に出ようとしてる選手の練習量を今、非常に増やしてる状態で、鍛錬を積みながらゲームに臨んでいる。切磋琢磨（せっさたくま）するレベルを上げようとやってくれて