◇セ・リーグ阪神7―5巨人（2026年5月2日甲子園）節目の100試合目登板を今季2勝目で彩った。阪神・大竹は7回を被安打4の5奪三振、1失点の力投。緩急自在の投球で巨人打線に的を絞らせなかった。初回を3者凡退で立ち上がると、6回まで無失点。初めて試練が訪れたのは7回だった。岸田、小浜に連打を浴びて1点を献上。さらに2死一、三塁のピンチで代打・坂本を迎えた。一打出れば同点の場面で、最後は141キロ直球でインコー