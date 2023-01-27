台湾の頼清徳総統がアフリカのエスワティニに到着したと発表しました。元々、先月に訪問予定でしたが、中国による圧力があったとして取りやめていました。台湾の頼清徳総統は2日、自身のSNSで、飛行機から降り立つ写真とともにアフリカのエスワティニに到着したことを報告しました。台湾総統府は、頼総統とエスワティニのドラミニ首相の会談の映像を公開しています。エスワティニはアフリカで唯一、台湾と外交関係があり、頼総統は