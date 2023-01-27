住宅の屋根が吹き飛ぶなどの突風被害が相次いだ栃木・宇都宮市で、気象台が現地調査を行いました。宇都宮市では1日夜、家の塀が崩れたほか、屋根瓦が飛ぶなどの被害が相次ぎました。栃木県によりますと、宇都宮市内の住宅被害は34棟、物置の破損などが20棟、塀が壊れるなどの被害が21件確認されたということです。被害に遭った女性は「すごい音がなんか聞いたこと無いような音だったんで、何だろうと思って外に出てみたんですよ。