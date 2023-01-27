ブンデスリーガ 25/26の第32節 バイエルン・ミュンヘンとハイデンハイムの試合が、5月2日22:30にアリアンツ・アレーナにて行われた。 バイエルン・ミュンヘンは伊藤 洋輝（DF）、ニコラ・ジャクソン（FW）、ジャマル・ムシアラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハイデンハイムはマービン・ピエリンガー（FW）、ブドゥ・ジブジバーゼ（FW）、エレン・ディン