ブンデスリーガ 25/26の第32節 アイントラハト・フランクフルトとハンブルガーSVの試合が、5月2日22:30にドイチェ・バンク・パルクにて行われた。 アイントラハト・フランクフルトはヨナタン・ブルカート（FW）、アルノー・カリムエンド（FW）、ジャン・ウズン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハンブルガーSVはランスフォード・ケーニヒスド