ブンデスリーガ 25/26の第32節 ウニオン・ベルリンとケルンの試合が、5月2日22:30にアン・デア・アルテン・フェルステライにて行われた。 ウニオン・ベルリンはイリヤース・アンサ（FW）、オリバー・バーク（FW）、アルヨッシャ・ケムレイン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するケルンはサイード・エルマラ（MF）、マリウス・ビュルター（FW）、ヤクプ