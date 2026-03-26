プレミアリーグ 25/26の第35節 ウルバーハンプトンとサンダーランドの試合が、5月2日23:00にモリニュー・スタジアムにて行われた。 ウルバーハンプトンはトル・アロコダレ（FW）、アダム・アームストロング（FW）、マテウス・マネ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンダーランドはブライアン・ブロビー（FW）、チェムスディネ・タルビ