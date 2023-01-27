現地５月２日に開催されたプレミアリーグ第35節で、三笘薫を擁する６位のブライトンが、15位のニューカッスルと敵地で対戦。三笘が２試合連続で先発した。開始２分、三笘がゴール前の左サイドから早速決定機を創出。しかし、ラストパスを受けたヒンシュルウッドのダイレクトシュートはGKポープに阻まれる。立ち上がりから押し気味に進めていたブライトンだが、12分に速攻を浴びると、前に出た守護神フェルブルッヘンのまずい