◇イングランド・プレミアリーグ第35節ブライトン1―3ニューカッスル（2026年5月2日ニューカッスル）ブライトンの日本代表MF三笘薫（28）が2日、敵地でのニューカッスル戦に先発フル出場するも得点には絡めず。1―3と6試合ぶりの黒星を喫し、来季の欧州カップ戦出場権争いから一歩後退した。試合は開始12分で失点するなど再三にわたってDFラインの裏をつかれ前半だけで2失点。前半18分にMFウィーファーが負傷交代するア